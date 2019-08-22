Минэкономики Абхазии дало прогноз прибыли по всем отраслям экономики на 2020 год

В республике идет стабильный рост промышленного производства, прогноз по ВВП на 2020 год превышает 86 миллиардов рублей.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Министр экономики Адгур Ардзинба представил индикативный план на 2020 год и назвал ожидаемые доходы на следующий год.

Минстерство экономики Абхазии прогнозирует, что итоговая стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране в 2020 году составит 86 миллиардов 827 миллионов 952 тысячи рублей. В том числе в сельском хозяйстве – восемь миллиардов 977 миллионов 325 тысяч рублей, во внешнеэкономической деятельности – 26 миллиардов 245 миллионов 583 тысячи рублей.

Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирована в три миллиарда 805 миллионов 823 тысячи рублей.

© Sputnik Леон Гуния Планируемый объем производства продукции и услуг по районам

По словам министра, в республике идет стабильный рост промышленного производства. Что касается курортной сферы, то здесь, по словам Ардзинба, основным игроком по-прежнему остается государство.

В сравнении с прошлыми годами, доходы таких туристических объектов, как Рицинский парк и Новоафонская пещера значительно увеличились, отметил Ардзинба.

"Мы совместно с Министерством по налогам и сборам проверили более двух тысяч бухгалтерских балансов. По факту, до трети компаний Абхазии показывают прибыль, такая ситуация фиксируется как критическая в фискальном отношении. Если взять наибольшую долю от совокупного объема, большая часть приходится на торговлю – 61%, промышленность – 11,9%, курорты и туризм – 5,5%", - рассказал министр.

Наибольшая доля от совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю – 31,4% и промышленность – 30,6%.

В 2020 году прогноз по транспортным услугам составит 784,5 миллионов рублей, сказал Ардзинба.

"Здесь надо отметить, что, несмотря на относительно большой объем транспортных услуг, фиксируется очень маленькая прибыль, всего 88 миллионов рублей, по рентабельности это 1%. Это говорит о том, что в сфере транспорта задействовано очень много частных лиц, которые не отчитываются в полном объеме, как это положено, поэтому происходит сдвиг по статистическим данным. Но это не значит, что все они уклоняются от налогов, просто у них есть фиксированный налог, который им позволяет не предоставлять отчеты по прибыли", - подчеркнул Ардзинба.

© Sputnik Леон Гуния Планируемый объем производства продукции и услуг по отраслям

Министр коснулся и вопроса экспорта продукции.

"В недавнем прошлом экспорт не превышал 2,2 миллиардов рублей, за последние несколько лет эта цифра увеличилась практически в два раза", - сказал Ардзинба.

Министр финансов Джансух Нанба отметил, "индикативный план реалистичен, и он отражает реальную ситуацию".

Реалистичный индикативный план позволит избежать невыполнения показателей, сказал он.

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