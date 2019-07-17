Ветераны ВОВ и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат выплаты

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Отдельные категории граждан Абхазии получат единовременные выплаты в 2019 году, соответствующий документ подписали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко, сообщает пресс-служба Кабмина республики в среду 17 июля.
В сообщение говорится, что соглашение предусматривает выделение 109 миллионов 332 тысяч рублей на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году.
51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и членам семей погибших.
"По данным Минфина страны, средства единовременной выплаты поступят на счета ветеранов Великой Отечественной войны до конца июля, выплаты остальным категориям будут производиться в первых числах августа 2019 года", - пишет пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.
57 миллионов 732 тысяч рублей направят на дополнительное финансирование по приобретению и доставке четырнадцати автобусов и четырех автомобилей скорой помощи, а также пяти единиц специализированной техники "для перевозки и компактирования отходов".
Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позже и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.
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