Ветераны ВОВ и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат выплаты

Всего в рамках соглашения по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия предусматривается выделение республике более 109 миллионов рублей.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Отдельные категории граждан Абхазии получат единовременные выплаты в 2019 году, соответствующий документ подписали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко, сообщает пресс-служба Кабмина республики в среду 17 июля.

В сообщение говорится, что соглашение предусматривает выделение 109 миллионов 332 тысяч рублей на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году.

51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и членам семей погибших.

"По данным Минфина страны, средства единовременной выплаты поступят на счета ветеранов Великой Отечественной войны до конца июля, выплаты остальным категориям будут производиться в первых числах августа 2019 года", - пишет пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

57 миллионов 732 тысяч рублей направят на дополнительное финансирование по приобретению и доставке четырнадцати автобусов и четырех автомобилей скорой помощи, а также пяти единиц специализированной техники "для перевозки и компактирования отходов".

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позже и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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