12:18 28 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR73.61
Поиск
Срочно:

Санкции, нефть и торговые войны: что будет с курсом рубля этой осенью

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
8 0 0

Основными рисками для национальной денежной единицы России по-прежнему остаются санкционная риторика Запада, нефтяные котировки и торговые войны.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Министерство экономического развития скорректировало прогноз по среднегодовому курсу российской валюты с 65,1 до 65,4 рубля за доллар. О том, почему большинство экспертов уверены, что серьезного ослабления рубля этой осенью мы не увидим, читайте в материале Александра Лесных для РИА Новости.

Без паники

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин так прокомментировал изменение прогноза: "После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель, стабилизируется".

В июле доллар на Московской бирже торговался преимущественно в диапазоне 62,9-63,5 рубля, однако 2 августа, когда СМИ сообщили о намерении Вашингтона ввести очередной пакет санкций по делу Скрипалей, торги закрылись на отметке 65,27 рубля. В следующую торговую сессию котировки доходили до 65,6.

Памятник Альберту Галлатину у министерства финансов в Вашингтоне.
© Sputnik / Алексей Агарышев
"Своя правда": вступил в силу второй пакет санкций США по делу Скрипалей

Примечательно, что 26 августа, в день вступления санкций в силу, рынок на это не отреагировал: при открытии биржи доллар стоил 65,97 рубля, а при закрытии всего на десять копеек дороже. Дело в том, что достаточно жесткие на первый взгляд ограничения никак не повлияют на российскую экономику.

Больше всего аналитики опасались запрета на покупку российских долговых бумаг, номинированных в иностранной валюте. Но в итоге ограничения коснулись только первичного рынка облигаций. То есть американские инвесторы все равно могут их покупать — на вторичном рынке или через оффшорные посреднические компании.

Так что попытка Вашингтона искусственно снизить спрос на высокодоходные российские ценные бумаги обречена на провал, даже если инвесторы и станут осторожнее.

"Минфину сложнее будет размещать евробонды именно в долларах. Но ЕС, насколько я понимаю, не поддержал эту тему, поэтому можно размещать облигации в евро или в швейцарских франках, и их будут покупать", — объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ставки сделаны

В пользу рубля и денежно-кредитная политика американского Федрезерва. "Рынки на сто процентов уверены в снижении базовой ставки на сентябрьском заседании ФРС", — отмечает глава отдела управления бумагами с фиксированной доходностью "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Значит, доходность американских облигаций снизится, и спрос на российские бумаги вырастет или останется прежним. Поэтому даже если осенью США объявят о новых санкциях, курс упадет не сильно и быстро вернется к прежнему уровню.

При этом Банк России сохраняет возможность также снизить ключевую ставку на заседании в сентябре, ведь ЦБ при принятии решений опирается на текущее значение инфляции. В Минэкономразвития уверены, что по итогам 2019-го этот показатель составит 3,8% — даже меньше, чем целевые четыре процента.

Теоретически снижение ставки Центробанком способно ослабить спрос на российские облигации. Но учитывая, что перед этим реализация ОФЗ наверняка увеличится (инвесторы поспешат купить бумаги с более высокой доходностью), ситуация в целом сохранит сбалансированность.

Нефть и торговые войны

Другое дело — торговая война между США и Китаем и связанные с этим неутешительные прогнозы по темпам роста мировой экономики. По мнению экспертов, дальнейшее повышение взаимных пошлин Вашингтоном и Пекином обернется падением спроса на товары и, соответственно, энергоресурсы.

Деньги
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Эксперты журнала The Economist назвали российский рубль самой недооцененной валютой мира

Однако на рынке тяжелых сортов нефти, которую производит Россия, серьезных ценовых колебаний ждать не приходится. Последние санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы создали острый дефицит такой нефти, поэтому спрос на российское сырье "вырос как на стероидах", отмечают аналитики.

Причем американцы — среди главных покупателей: только в первой половине мая Россия отправила в США пять миллионов баррелей. Страны ЕС тоже выстроились в очередь.

"Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или ее аналоги. И очевидно, что этой нефти на всех не хватает", — цитирует Reuters одного из европейских нефтетрейдеров.

В итоге к августу Urals впервые превзошла по цене североморскую Brent. Учитывая, что страны ОПЕК сократили добычу высокосернистых сортов, а вероятность отмены Вашингтоном ограничений против Ирана и Венесуэлы в ближайшее время крайне мала, спрос на российское топливо в среднесрочной перспективе продолжит расти. Это обеспечит рублю хорошую поддержку как минимум до конца года.

Читайте также:

Теги:
нефть, санкции, Максим Орешкин, доллары, рубль


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Россия" в Абхазии и "Кавказ" на сцене: День признания независимости в Сухуме
Необычный гость: индейский вождь посетил саммит G7
В цифрах: предварительные итоги президентской гонки в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia