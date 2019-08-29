Министры экономики Абхазии и Сирии обсудили вопросы внешней торговли в Дамаске

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Представители делегации из Абхазии на встрече с Министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Самер Халилем обсудили вопросы о дальнейшего развития взаимных отношений республик на основе уже подписанных соглашений, рассказал в интервью радио Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Нам предстоит работа над преодолением технических препятствий для ускорения вопросов по признанию документов, которые необходимы при таможенном декларировании товаров из Сирии. Также обсуждали вопрос о появлении представителя Министерства экономики Абхазии в Сирии , пока в стране не появилось посольство республики. Этот человек будет заниматься техническими вопросами, связанными с сопровождением торговых операций", - уточнил министр экономики.

Арздинба подчеркнул, что развитие сирийско-абхазских отношений играет важную роль во внешней политике, так как Сирия – единственная страна на Ближнем Востоке, признавшая независимость Абхазии. Кроме того, морские ресурсы Сирии позволяют Абхазии наладить торговые связи с Иорданией, Ливаном и Ираном.

Абхазская делегация в составе заместителя министра экономики Заура Гулиа, депутата Парламента Александра Цишба и начальника департамента Ближнего Востока МИД Инвера Алшундба также посетила открытие Международной Дамасской выставки-ярмарки, на которой в этом году представлено более 80 стран-участников.

29 мая 2018 года Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

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