Эксперт Saxo Bank: налицо предвестники нового глобального кризиса

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил в интервью РИА Новости, что снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов говорит о приближении нового экономического кризиса.
"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.
"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — отметил собеседник агентства.
"Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что, когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25%. То есть, если у вас классический портфель и вы ничего не предпринимаете в ходе рецессии, вы теряете 25%, а то и все 50% от его базовой стоимости", — резюмировал эксперт.
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