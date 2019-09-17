12:42 17 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.67
Поиск
Распечатанная страница программы Exel

Эксперт Saxo Bank: налицо предвестники нового глобального кризиса

© Fotolia / Shige
Экономика
Получить короткую ссылку
16 0 0

В конце августа доходность гособлигаций США снижалась до исторических минимумов на фоне волатильности на рынках и увеличения рисков для мировой экономики.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил в интервью РИА Новости, что снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов говорит о приближении нового экономического кризиса.

"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.

"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — отметил собеседник агентства.

"Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что, когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25%. То есть, если у вас классический портфель и вы ничего не предпринимаете в ходе рецессии, вы теряете 25%, а то и все 50% от его базовой стоимости", — резюмировал эксперт.

Читайте также:

По теме

Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого
Экономист из США: мировой кризис может повториться
Теги:
экономический кризис


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы
Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии
Как защитить себя от простуды
Будь здоров: как защитить себя осенью от простуды
Соцсети
Sputnikabkhazia