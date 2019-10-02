"Мир" идет на восток: карты платежной системы России планируют использовать в Китае

Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы: в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и "АПРА".

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Россия продолжает работу по внедрению карт национальной платежной системы "Мир", ведутся переговоры с Китаем и еще рядом стран, сообщила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Карты "Мир" продолжают выходить за рубеж, уже в восьми странах они возможны к использованию - это страны ЕАЭС, Турция, ряд других стран... Мы будем продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы наши карты принимались в их инфраструктуре. Это в первую очередь популярные туристические направления - Тайланд, Болгария, Вьетнам, с Китаем ведем переговоры и с рядом других стран", - рассказала Бакина.

По ее словам, в планы ЦБ входит повышение доли операций по картам "Мир", до конца этого года она должна составить 21%.

В июне "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир".

1 октября председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь могут использоваться за пределами республики.

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