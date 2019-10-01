Барателиа об использовании карт "АПРА" за рубежом: банкам выгодно, гражданам – удобно

В июне национальная платежная система Абхазии "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир". А теперь реализован и второй, окончательный этап интеграции платежных систем - теперь в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и карта "АПРА".

Председатель Национального банка Беслан Барателиа в интервью Sputnik отметил, что это выгодно как для держателей карт, так и для банков Абхазии. С появлением карты "АПРА World" многие не будут пополнять другие карты, а будут оставлять деньги на этих картах, а соответственно, на счетах абхазских банков. Это, по сути, позволит увеличить активы коммерческих банков. То есть с точки зрения банков это выгодно. С точки зрения граждан, это удобно, потому что граждане Абхазии часто выезжают за пределы страны и им не нужно будет думать о том, где пополнить российскую карту, взять ли с собой наличность, которую можно потерять. Мне видится, что обороты карты "АПРА World" за пределами Абхазии будут расти. И на первом этапе речь будет идти о нескольких миллионах рублей в месяц, а дальше и о десятках миллионов рублей", - отметил Барателиа.

"Услуга эта будет востребована. Это приведет к тому, что не будут переводиться деньги из банковской системы Абхазии в банки иностранных государств. Сегодня у многих граждан Абхазии есть российские карты, есть остатки, а речь идет о десятках миллионов рублей, которые, по сути, лежат на счетах российских банков.

11 июля 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был подписан договор о взаимодействии платежных систем, с целью организации взаимного обслуживания банковских карт.

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