Четыре вместо одной: новые ставки НДС рассмотрели в Парламенте Абхазии

Закон "О налоге на добавленную стоимость" был принят Парламентом Абхазии в ноябре 2015 года, в январе 2016 года он вступил в силу.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии в первом чтении внес поправки в закон об НДС.

Законопроект представила депутат Народного Собрания, руководитель профильного комитета Натали Смыр, которая предложила использовать дифференцированный подход в отношении к ставкам НДС, а именно внедрить ставки этого налога, равные 0%, 3% и 7% и 10%.

Ставка 0% НДС, распространяется на товары, которые входят в потребительскую корзину. Ставка в размере 3%, в случае если законопроект примут в окончательном чтении, будет охватывать все товары, которые раньше не облагались НДС.

Для бизнеса в области туризма, связи и горюче-смазочных материалов НДС останется на уровне 10%. Ставка НДС в 7% вводится для тех товаров, которые раньше налогом не облагались, в основном это продукты питания.

"Мы все знаем, что ввозной НДС у нас 10%. Более того, он взимается со 100% предоплатой на границе и, помимо него, существуют еще сборы, пошлины. На выходе получается больше 13%, что невыгодно предпринимателям, которые, еще не продав свою продукцию, уже теряют определенные суммы", - отметила Смыр.

Понижение же ставки с 10% до 7% будет компенсироваться в бюджете за счет сбора в 3% с ввоза тех товаров, которые раньше этим налогом не облагались.

Согласно новой редакции закона, на крупных импортеров распространяется отсрочка платежа налога на добавленную стоимость сроком на два месяца, тем самым у предпринимателей отпадает необходимость погашать НДС на таможне при ввозе в страну товаров. Такой подход, считает Смыр, поможет уйти от серых схем, когда бизнесмены платят налог не за весь товар.

Смыр уточнила, что Государственный таможенный комитет не согласен с такой поправкой.

Представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба поддержал законопроект, но отметил необходимость его доработки в будущем.

Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" был принят Парламентом 25 ноября 2015 года, и подписан президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

В июне 2019 года депутаты Парламента Абхазии в первом чтении приняли три поправки к закону "О налоге на добавленную стоимость", направленные на совершенствование механизма применения закона об НДС и на снижение налогового бремени на отдельные категории налогоплательщиков страны.

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