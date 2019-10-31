17:21 31 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR71.19
Поиск

Упрощенную систему налогообложения могут внедрить в Абхазии

CC0
Экономика
Получить короткую ссылку
5510
Sputnik Абхазия

По словам депутата Парламента Натали Смыр, основная цель упрощенной системы налогообложения заключается в том, чтобы вывести бизнес из тени и заменить спецналог.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Законопроект "Об упрощенной системе налогообложения" приняли депутаты Народного Собрания в первом чтении в четверг 31 октября.

Председатель профильного комитета Натали Смыр отметила, что законопроект предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, предусмотренных действующим налоговым законодательством.

"Будут разные ставки налогообложения. Например, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства – 3%, торговля – 5%, строительство – 8%. Будет три уровня упрощенной системы налогообложения", - сказала Смыр.
© Sputnik / Нина Зотина
Четыре вместо одной: новые ставки НДС рассмотрели в Парламенте Абхазии

Законопроект предусматривает, что при обороте в рамках так называемого первого уровня - до пяти миллионов рублей - налогоплательщик обязан будет применять упрощенную систему налогообложения.

Для налогоплательщиков с оборотом от пяти до 20 миллионов рублей применение упрощенной системы налогообложения сугубо добровольное. Налогоплательщикам с оборотом в рамках третьего уровня - свыше 20 миллионов рублей - применять упрощенную систему налогообложения запрещено.

Основная цель новой системы заключается в том, чтобы вывести бизнес из тени. Смыр добавила, что эта система предусматривает применение контрольно-кассовых аппаратов, данные из которых в режиме онлайн должны поступать в органы налоговой службы.  

Депутат Парламента также подчеркнула, что новый законопроект не окончательный, и в него, возможно, будут вноситься изменения и уточнения.

Читайте также:

 

Теги:
налоги, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
Поезд в огне: жертвами пожара в Пакиситане стали более 70 человек
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться