17:59 10 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.62
  • EUR77.92
Поиск

В Банке России рассказали, когда восстановится экономика страны

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
Получить короткую ссылку
168 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200610/1030301636/V-Banke-Rossii-rasskazali-kogda-vosstanovitsya-ekonomika-strany.html

Российская Федерация и еще несколько стран могут достаточно быстро восстановить свои экономики после пандемии.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Экономика России будет восстанавливаться в течение нескольких кварталов, сообщала об ожиданиях глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

© Foto / Sputnik
Удар или шанс для развития: эксперты оценили влияние коронавируса на экономику Абхазии

"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - заявила глава регулятора на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.

Эксперты Института экономики и мира (IEP) считают, что небольшой госдолг, низкая безработица, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли позволяют России, Китаю, Мексике, Австралии и Индонезии получить преимущества в "посткорронавирусную эпоху".

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Репетиция Парада: как под Москвой готовятся к торжествам на Красной площади
Великолепно сделали: посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться