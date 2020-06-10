В Банке России рассказали, когда восстановится экономика страны

Российская Федерация и еще несколько стран могут достаточно быстро восстановить свои экономики после пандемии.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Экономика России будет восстанавливаться в течение нескольких кварталов, сообщала об ожиданиях глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - заявила глава регулятора на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.

Эксперты Института экономики и мира (IEP) считают, что небольшой госдолг, низкая безработица, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли позволяют России, Китаю, Мексике, Австралии и Индонезии получить преимущества в "посткорронавирусную эпоху".

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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