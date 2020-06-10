В России за сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 34,8% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 386 человек. За весь период установлено 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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