В России за сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из общего числа вновь выявленных случаев 34,8% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 386 человек. За весь период установлено 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
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