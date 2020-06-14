В России отменили "банковский роуминг"

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга в середине декабря прошлого года.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Российские банки не будут брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

Соответствующий закон вступил в силу 14 июня.

С этого дня банки не смогут снять комиссию при переводе денежных средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка, если счета открыты в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях одного банка.

Отмена банковского роуминга в первую очередь затронула Сбербанк. Он с апреля постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской.

Клиенты Сбербанка смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. Таким образом, по заявлениям представителей кредитной организации, межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов.

Если клиенту необходимо сделать перевод выше установленных лимитов, то в Сбербанке предусмотрена система подписок, которая позволит настраивать комиссию за платежи и переводы в соответствии с потребностями каждого клиента.

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