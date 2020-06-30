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Банк Абхазии погасил госкредит перед Россией

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200630/1030441052/Bank-Abkhazii-pogasil-subordinirovannyy-kredit-.html

Субординированный кредит был предоставлен Абхазии Россией сроком на десять лет в рамках межправительственного соглашения.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Банк Абхазии погасил субординированный кредит в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте регулятора. 

В августе 2010 года было подписано соглашение между правительствами России и Абхазии о предоставлении государственного кредита соком на десять лет.

Выплата основного долга по кредиту началась с 2014 года. В июне 2020 года Нацбанк выплатил завершающий платеж в размере 91,6 миллиона рублей в счет погашения кредита.

Отмечается, что за весь период действия кредитного договора Банк Абхазии выплатил российской стороне проценты в размере 131,3 миллиона рублей. 

Деньги
© Sputnik / Максим Богодвид
Нацбанк Абхазии погасил более половины субординированного кредита

Ранее глава Национального банка Беслан Барателия объяснял, что основной целью получения кредита было финансирование мер по капитализации и модернизации Банка Абхазии.

Он отмечал, что кредит, взятый у правительства России, использован для формирования необходимых резервов в отношении возможных потерь по ссудам, создания электронной системы безналичных платежей и развития национальной платежной системы (АПРА). 

Помимо этого часть суммы кредита должна была быть направлена на проектирование и начало строительства резервного центра Банка Абхазии на основе российских стандартов. Однако, это сделано не было.

 

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