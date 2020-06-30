Банк Абхазии погасил госкредит перед Россией

Субординированный кредит был предоставлен Абхазии Россией сроком на десять лет в рамках межправительственного соглашения.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Банк Абхазии погасил субординированный кредит в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте регулятора.

В августе 2010 года было подписано соглашение между правительствами России и Абхазии о предоставлении государственного кредита соком на десять лет.

Выплата основного долга по кредиту началась с 2014 года. В июне 2020 года Нацбанк выплатил завершающий платеж в размере 91,6 миллиона рублей в счет погашения кредита.

Отмечается, что за весь период действия кредитного договора Банк Абхазии выплатил российской стороне проценты в размере 131,3 миллиона рублей.

Ранее глава Национального банка Беслан Барателия объяснял, что основной целью получения кредита было финансирование мер по капитализации и модернизации Банка Абхазии.

Он отмечал, что кредит, взятый у правительства России, использован для формирования необходимых резервов в отношении возможных потерь по ссудам, создания электронной системы безналичных платежей и развития национальной платежной системы (АПРА).

Помимо этого часть суммы кредита должна была быть направлена на проектирование и начало строительства резервного центра Банка Абхазии на основе российских стандартов. Однако, это сделано не было.

Читайте также: