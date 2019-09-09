Говорить о победе кандидатов рано, предварительные итоги будут позже, заявили в ЦИКе

ЦИК Абхазии заявил, что в настоящее время идет обработка голосов избирателей. Предварительные данные будут оглашены в понедельник 9 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия пока не давала никаких определений по предварительным итогам президентских выборов, заявил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Пока идет обработка протоколов. Что касается штабов кандидатов, у них идет своя обработка, они имеют такие копии протоколов и они подсчитывают. Но предварительные итоги объявляет ЦИК", - подчеркнул Тамаз Гогия.

Ранее Sputnik Абхазия сообщал, что ЦИК республики объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

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Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

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