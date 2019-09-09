Результат голосования в Псху не может повлиять на итоги выборов президента Абхазии

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Результат голосования на избирательном участке в селе Псху Сухумского района не может повлиять на итоги второго тура выборов президента Абхазии, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
"ЦИК Абхазии пока еще не подсчитал голоса на избирательном участке в Псху. Но, учитывая общее количество избирателей на Псху, результат голосования на участке не повлияет на итоги выборов", - сказал Гогия.
Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.
По предварительным данным ЦИК Абхазии, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47,38%
Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883 человека, что составляет 65,98% от общего списка избирателей.
Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявил в понедельник 9 сентября.
Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба шел кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициниа - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.
Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>
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