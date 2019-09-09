Результат голосования в Псху не может повлиять на итоги выборов президента Абхазии

По предварительным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Результат голосования на избирательном участке в селе Псху Сухумского района не может повлиять на итоги второго тура выборов президента Абхазии, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"ЦИК Абхазии пока еще не подсчитал голоса на избирательном участке в Псху. Но, учитывая общее количество избирателей на Псху, результат голосования на участке не повлияет на итоги выборов", - сказал Гогия.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

По предварительным данным ЦИК Абхазии, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47,38%

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883 человека, что составляет 65,98% от общего списка избирателей.

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявил в понедельник 9 сентября.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба шел кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициниа - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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