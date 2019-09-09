Аслан Барциц о непризнании итогов выборов штабом Квициниа: слово надо держать

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат в вице-президенты Абхазии Аслан Барциц, который шел в команде Рауля Хаджимба, прокомментировал решение штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа о непризнании итогов второго тура выборов президента.

"Штаб Алхаса Квициниа обращался в Центральную избирательную комиссию, штаб Рауля Хаджимба поддержал (речь идет об обращении с просьбой считать победителем второго тура выборов кандидата, набравшего простое большинство голосов – ред.), поэтому слово надо держать. Мы считаем, что менять слово через четыре дня - это как минимум некорректно", - сказал Аслан Барциц.

По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, обращение штаба Квициниа в ЦИК о назначении повторных выборов не имеет юридической силы. Он и добавил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

"ЦИК Абхазии провел серьезную работу, все участки открылись, как положено, вовремя, никаких нарушений не было зафиксировано, документация велась на уровне", - отметил Аслан Барциц.

В штабе Алхаса Квициниа пока не комментируют объявленные ЦИКом предварительные итоги голосования. Как пояснили корреспонденту Sputnik Aбхазия в штабе, там ждут письменного ответа от ЦИКа.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала в обществе различные толкования. Дело в том, что в законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия 9 сентября подвел предварительные итоги, согласно которым Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Квициниа не признал результатов выборов и намерен оспаривать их в суде.

Окончательные итоги выборов президента Абхазии ЦИК озвучит в течение трех дней.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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