Центризбирком огласил официальные результаты выборов президента Абхазии

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны. ЦИК подсчитал все бюллетени, в том числе и на участке в Псху, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателей, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек.
Итоговая явка на выборах составила 65,99%.
Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.
В Абхазии голосование проходило на 152 участках, граждане республики могли сделать свой выбор в Москве и Черкесске.
Явка избирателей во втором туре составила 65,98%. Свой выбор сделали и сами кандидаты в президенты, которые проголосовали на избирательных участках в Сухуме с утра.
Официально избирательные участки были закрыты в 20:00. Предварительные данные от штабов кандидатов появились в ночь с 8 на 9 сентября. Первыми о результатах сообщили в штабе Рауля Хаджимба, действующий президент сообщил о своей победе, которую его сторонники начали праздновать.
9 сентября предварительные данные от штаба Хаджимба подтвердил и ЦИК Абхазии. Однако с результатами не согласен Алхас Квициниа, который заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов в Верховном суде Абхазии.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия на пресс-конференции в Международном пресс-центре 9 сентября отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.
Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>
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