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Центризбирком огласил официальные результаты выборов президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии: Хаджимба vs Квициниа
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (224)
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Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура голосования на выборах президента республики.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны. ЦИК подсчитал все бюллетени, в том числе и на участке в Псху, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа. 

За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателей, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек. 

Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

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В Абхазии голосование проходило на 152 участках, граждане республики могли сделать свой выбор в Москве и Черкесске.

Явка избирателей во втором туре составила 65,98%. Свой выбор сделали и сами кандидаты в президенты, которые проголосовали на избирательных участках в Сухуме с утра.

Официально избирательные участки были закрыты в 20:00. Предварительные данные от штабов кандидатов появились в ночь с 8 на 9 сентября. Первыми о результатах сообщили в штабе Рауля Хаджимба, действующий президент сообщил о своей победе, которую его сторонники начали праздновать.

9 сентября предварительные данные от штаба Хаджимба подтвердил и ЦИК Абхазии. Однако с результатами не согласен Алхас Квициниа, который заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов в Верховном суде Абхазии.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия на пресс-конференции в Международном пресс-центре 9 сентября отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
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Теги:
Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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