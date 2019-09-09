Трапш о результатах выборов президента Абхазии: маленький разрыв предполагался

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов.

"Такой небольшой разрыв, и при этом сейчас нет никаких острых столкновений, нет острого нарастания конфронтации – это показатель того, что общество было готово к тому, что, с одной стороны, голоса так почти поровну разделятся, и, с другой стороны, оно готово принимать тот результат, который есть. И то, что сейчас говорит Алхас Квицниа – он никого не призывает никуда выходить, говорит, что в рамках официальных юридических процедур будет оспаривать. Другое дело, какие аргументы и как оспаривать, но пока речь идет о том, что конструктивная позиция присутствует. А такой маленький разрыв в принципе предполагался. Есть масса факторов, которые сыграли – это и три с лишним тысячи процента избирателей, которые проголосовали против всех, и то, что турецкая диаспора оказалась немного отключена от голосования. Все эти факторы повлияли. Возможно, мы бы видели белее рельефный какой-то результат. Этого мы не знаем, но на сей момент такое вот зыбкое равновесие", - сказал Трапш.

Политолог отметил, что по российским меркам явка избирателей в Абхазии оказалась великолепной.

"Атмосфера, конечно, была накаленная, особенно в социальных сетях, было много всяких фейков, провокационных заявлений. Но в целом курс, чтобы провести выборы без открытой конфронтации, без потенциального столкновения, социального взрыва, обоими кандидатами в той или иной степени был выдержан", - отметил Николай Трапш.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 883 человека, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

В воскресенье 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов президента.

По предварительным цифрам, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявят в понедельник 9 сентября.

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