Политолог о выборах президента: постепенно стали проходить бесконфликтно

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Абхазия постепенно стала проводить президентские выборы бесконфликтно и в спокойной обстановке, сказала в интервью радио Sputnik политолог Далила Пилия, оценивая прошедшие выборы главы государства.

"Не знаю, насколько я права, но мне кажется, что мы постепенно привыкаем к выборам. Если сравнить 2004 год и нынешние выборы президента, то, конечно, они кардинально отличаются. Отличие в том, что люди стали спокойно относиться к выборам, бесконфликтно. Все голосовали за кого хотели и также агитировали за своего кандидата без напряжения и ажиотажа", - добавила она.

Предпочтения избирателей разделились пополам, и это закономерно, считает политолог.

"И та ситуация, которая сложилась при подсчете голосов, показало, что и ЦИК, и Парламент должны были действовать более взвешенно и продуманно, чтобы 19 статья закона о выборах президента не требовала другого толкования. Я надеюсь, что на следующих выборах мы будем более трезво и взвешенно подходить к выборам", - подчеркнула Далила Пилия.

При этом она отметила, что до европейской англосаксонской и американской избирательной системы и политической культуры Абхазии еще далеко.

"Я хотела бы нашему народу, нашему электорату пожелать, чтобы в следующие выборы мы имели бы возможность послушать о программе кандидатов, какие у них наработки по поводу реформ, какое видение будущего государства. Хочется, чтобы было больше содержательного момента о той команде, которая придет и будет возглавлять страну, а не сама личность, несмотря на то что это тоже имеет большое значение", - говорит Пилия.

Она считает, что политические партии должны способствовать развитию политической системы в стране.

"Почему, за редким исключением, претенденты на высший государственной пост – самовыдвиженцы? По идее, их должны выбирать политические партии, где кандидат показал себя как лидер. То, что сейчас каждый может выдвигать себя в качестве кандидата в президенты, мне кажется, нужно пересмотреть с помощью правовых ограничений. Но мы не можем запретить человеку, который желает идти в президенты, естественно он должен собрать подписи, но это не проблема в нашей стране", - заметила политолог.

Инициативные группы должны нести ответственность за выдвигаемого кандидата, подчеркнула Пилия.

"Вы выдвигаете кандидата, который не имеет ни малейшего представления даже о функциях президента, не говоря уже о том, каким он будет лидером страны. Здесь можно найти много подходов, чтобы ограничить любого желающего идти в президенты", - сказала она.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателя, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

В Абхазии голосование проходило на 152 участках, граждане республики могли сделать свой выбор в Москве и Черкесске.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия на пресс-конференции в Международном пресс-центре 9 сентября отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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