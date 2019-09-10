Рауль Хаджимба о намерении Квициниа оспорить результаты выборов: суд примет решение

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Намерение Алхаса Квициниа обжаловать результаты выборов - его право, суд примет решение, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге для СМИ.

"Мне удивительно слышать, что было некое джентльменское соглашение, я ни с кем никаких соглашений не подписывал. Есть закон, статья 19 о повторном голосовании, и ЦИК в соответствии с этой статьей работал. Мы просто подтвердили положение этого закона и написали соответствующим образом, и штаб Квициниа, и штаб Хаджимба, ничего нового мы не придумали, действовали в соответствии с законом, который есть. Просто потом некоторым господам захотелось развернуть тему в совершенно другом направлении", - сказал Рауль Хаджимба.

По словам Хаджимба, он готов работать со всеми силами в стране, в том числе оппозиционными, для развития республики.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии.

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