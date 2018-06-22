Спрос на футбольные мячи вырос в России из-за ЧМ-2018

Вместе со спросом выросли и цены на футбольные мячи почти на пятьдесят процентов.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. В период с февраля по май 2018 года спрос на футбольные мячи в России вырос на 28%, пишет RT со ссылкой на интернет-сервис объявлений Avito.

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Как отмечают аналитики, в июне интерес к аналогичному товару продолжил расти: ко дню открытия ЧМ-2018 число запросов о покупке мячей выросло на 44,8% по сравнению с данными за февраль и на 25,4% — по сравнению с маем.

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Победа сборной России над командой Саудовской Аравии привела к увеличению спроса еще на 5%.

Цены на мячи также не осталась стабильной. Средняя стоимость футбольного мяча в период с февраля по май выросла на 43,3% — с 3492 руб. в феврале до 5004 руб. в мае. При этом в июне цена сохранилась практически на том же уровне.

Кроме обычных мячей на интернет-площадке продают также эксклюзивные экземпляры.

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Например, с автографом легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года.

Также представлен мяч с автографами футболистов сборной России этого года и мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки ЧМ 2018 года расписался легендарный бразильский нападающий Роналдо.