Обзор цен на рынке Сухума

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали. Вместо прежних 70 рублей за килограмм, теперь они стоят 147 рублей.
Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.
А вот цены на молочные продукты понизились. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – огурец. Обладает высокими диетическими свойствами. Содержит клетчатку, сахар, большое количество калия, кальция, магния, фосфора, йода, витамины группы В и С.
Очищает организм от холестерина, замедляет процессы старения и нормализует обмен веществ. Свежие огурцы способствуют пищеварению.
Огурцы широко применяют в кулинарии. Их используют в приготовлении салатов, закусок, роллов и освежающих напитков.
Читайте также: