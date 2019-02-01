Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали. Вместо прежних 70 рублей за килограмм, теперь они стоят 147 рублей.

Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.

А вот цены на молочные продукты понизились. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – огурец. Обладает высокими диетическими свойствами. Содержит клетчатку, сахар, большое количество калия, кальция, магния, фосфора, йода, витамины группы В и С.

Очищает организм от холестерина, замедляет процессы старения и нормализует обмен веществ. Свежие огурцы способствуют пищеварению.

Огурцы широко применяют в кулинарии. Их используют в приготовлении салатов, закусок, роллов и освежающих напитков.

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