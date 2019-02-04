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Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

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Как менялась цена на хлеб в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

По решению Кабинета Министров Абхазии от 2 февраля, оптовая цена на хлеб в республике составит 24 рубля.

Цены на хлеб в Абхазии с 2004 года сильно изменились. Уже в 2007 году цена на булку хлеба в 600 граммов с 7 рублей повысилась до 9,50 рубля. В 2008 году булка хлеба стоила 13 рублей, а в 2013 году подорожала до 18 рублей.

Индексация цен на хлеб в Абхазии не производилась с 2015 года. Последняя, установленная Кабмином оптовая цена – 20,6 рубля. В 2019 году гильдия пекарей Абхазии обратилась в Кабинет Министров республики с просьбой о повышении цен на хлеб из-за роста цены на пшеничную муку на 28%.

По решению министров, со 2 февраля оптовая цена на хлеб в Абхазии составит 24 рубля.

Sputnik подсчитал цены на ингредиенты для выпечки хлеба в домашних условиях. Оказалось, что испечь булку хлеба в домашних условиях дешевле почти на рубль. О том, как "продешевить" с хлебом, узнайте из инфографики.

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