Как правильно выбрать яйца к Пасхе

В православной традиции принято красить пасхальные яйца в Чистый четверг, за три дня до празднования Светлого Христова Воскресения.

Но очень важно правильно выбирать яйца. В Абхазии на Пасху в основном красят домашние яйца. Но некоторые выбирают магазинные. При выборе магазинных яиц достаточно проверить срок годности на упаковке.

При покупке домашних яиц нужно обратить внимание на внешние признаки. Скорлупа свежих яиц слегка шершавая и матовая, у испортившихся же она будет гладкой на ощупь и блестеть на свету. Если при встряхивании чувствуется, что белок внутри болтается, то оно стухло.

Современные возможности позволяют приготовить пасхальные крашенки буквально любого цвета с любыми узорами. Зачастую для украшения праздничных яиц используются далеко не полезные вещества. Мало кто знает, что в природе существует масса натуральных красителей, с помощью которых можно сделать разноцветные пасхальные яйца без вреда для здоровья.