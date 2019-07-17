Крылатый вредитель: все об американской бабочке

Американская бабочка – опасный карантинный вредитель. На Черноморском побережье Абхазии она появилась в 1960-х годах, но пик ее распространения пришелся на 1980-е годы, когда было повреждено большинство сельскохозяйственных культур.

Бабочка представляет опасность для 300 видов растений. В Абхазии она размножается и наносит вред груше, яблоне, шелковице, черешне, сливе, ореху, персику.

Родиной американской бабочки считается Северная Америка, откуда после Второй мировой войны, предположительно, в результате перевозки продовольствия она попала в Австрию, Болгарию, Грецию, Венгрию, Италию, Молдавию, Чехию, Швейцарию. В России она распространена в Адыгее, Дагестане, Калмыкии, Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях.

Вред растениям наносит не сама бабочка, а ее гусеница. На раннем этапе развития гусеницы выедают мякоть листьев, с одной стороны листа остается эпидермис, а гусеницы старших возрастов съедают лист полностью. Кроме того, гусеницы выделяют липкую паутину, которая защищает их от поедания птицами.

Предотвратить появление бабочки на дереве практически невозможно. Бороться с ней лучше в период развития первого поколения гусениц (июнь-август).

Существует несколько способов борьбы с вредителем.

Механический – подразумевает ручное срезание и сжигание поврежденных листьев растения. Возможно также создать "пояса" из картона или крафтовой бумаги. Гусеницы, спускаясь из кроны дерева по стволу для окукливания, заползают внутрь бумажных складок в поисках укрытий для образования куколки. В этот момент "пояса" нужно снять и сжечь.

В случае если бабочка распространилась в больших масштабах, механического сбора будет недостаточно. Необходимо применять биологический или химический методы. Высокой биологической эффективностью против гусениц младших возрастов обладают бактериальные препараты Дипел, Битоксибациллин и Лепидоцид.

В крайних случаях, при высокой численности вредителя и невозможности добраться до гнезд, возможна обработка химическими препаратами: БИ-58 Новый, Фозалон, Каратэ Зео, Децис Профи.

Во время развития гусениц младших возрастов растения можно обрабатывать гормональными препаратами Димилин и Герольд.

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