Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik

На сайте и в Telegram-канале Sputnik Абхазия прошел опрос среди читателей о том, где они предпочли бы получить образование, какую специальность выбрали бы, какую сумму готовы платить за обучение и готовы ли они вообще это делать.

Чуть больше 40% читателей сайта Sputnik Абхазия ответили, что они собираются получить высшее образование в России. Почти на 8% больше подписчиков агентства в Telegram-канале с ними солидарны. Учиться в Абхазии предпочитают 30,1%.

Почти 17% читателей не хотят грызть гранит науки ни в одной из этих стран. В Telegramm-канале Sputnik Абхазия таких было 12%. Примерно столько же вообще не планируют учиться в вузе.

Стоит отметить, что результаты опроса на сайте и в Telegram существенно разнятся. Так, например, 31% читателей Telegram-канала думают о том, чтобы стать юристами, при этом на сайте эту профессию для поступления в вуз выбрали лишь 5,3% респондентов.

По итогам опроса, на третьей строчке самых популярных специальностей оказалась профессия учителя, за нее проголосовало 10,7% читателей. Среди подписчиков Telegram-канала желают преподавать 13%.

Почти четверть респондентов хотят стать инженерами, что, несомненно, сегодня востребовано в республике. Больше трети читателей не выбрали ни одну из шести специальностей и предпочли "другое" направление. В Telegram-канале за этот пункт опроса проголосовало 24% подписчиков.

Почти едины были читатели и подписчики Sputnik Абхазия в вопросе о том, готовы они платить за обучение в вузе. Из общего числа более 43% не готовы платить за обучение в вузе. Противоположная точка зрения у 33,8% опрошенных. Более 23% ответить затруднились.

Почти 42% читателей готовы "выложить" за знания до 60 тысяч рублей. Среди подписчиков Telegram-канала Sputnik Абхазия таких было на 30% больше. Тех, кто готов платить свыше 60 тысяч рублей, но не больше 120 тысяч рублей, среди читателей было 32,3% и всего 17% среди подписчиков.

Немного больше 22% читателей могут платить за обучение от 240 тысяч рублей в год и выше и 9% подписчиков.

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