Собрать ребенка в школу: что сколько стоит

В среднем школьную форму для мальчика и девочки можно купить за 3500 рублей, рубашки обойдутся в 2000 рублей, обувь – 3000 рублей. Родителям девочек придется выложить 3200 рублей за сарафан.
Рюкзаки для школьников в среднем стоят 3000 рублей, а спортивный комплект обойдется в 5500 рублей. Кроме того, родителям необходимо купить ручки, карандаши, акварельные краски и многие другие школьные принадлежности.
Подсчитав стоимость всех необходимых для школьника предметов, для того чтобы отправить своего ребенка в школу, родителям в среднем необходимо 21,145 рублей.
*При расчете были взяты средние цены на необходимые для подготовки к школе вещи и принадлежности.
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