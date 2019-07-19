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© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: важно вернуть детей в родные сельские школы

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В ходе рабочей поездки в пятницу 19 июля в Гудаутский район президент Рауль Хаджимба проинспектировал капитальный ремонт Лыхненской средней школы.

"Сказать, что я удовлетворен восстановлением школ, - не самая правильная оценка, это вызывает радость. Главное, чтобы школы были наполнены детьми. Контингент учеников практически небольшой. Важно вернуть детей в свои родные школы. Не хотелось бы, когда двери Лыхненской школы откроются, чтобы детей не хватало. Надеюсь, вновь отремонтированная школа позволит родителям вернуть своих детей в село, ведь такой школы достоин любой город", - отметил Хаджимба.

Школа в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новая форма: в Гудауте и Лыхны отремонтировали школы

Здание Лыхненской средней школы было открыто в 1981 году. С тех пор в школе не проводился капитальный ремонт. После Отечественной войны народа Абхазии здание пришло в удручающее состояние, стены сыпались, кабинеты заливало, школу отапливали дровяными печками. Сейчас в школе обучается до 100 детей. Школа рассчитана на 800 детей. 

Работы по восстановлению здания Лыхненской средней школы имени Платона Шакрыл начались в 2017 году, на реставрацию объекта в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии было выделено более 113 миллионов рублей. 

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Теги:
Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии, Рауль Хаджимба


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