Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию

В России с понедельника 19 августа начали действовать новые нормы провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.
Согласно установленным правилам, ввозить в Россию можно будет в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а если их нет - товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.
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