Новые правила фитосанитарного контроля вступили в силу в России

Не более пяти килограммов фруктов и овощей смогут ввозить пассажиры на территорию России, согласно новым правилам провоза багажа.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу начали действовать в России с понедельника 19 августа.

Согласно утвержденным правилам, если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.

Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Как уточняет "Российская газета", проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Как отметила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора России Юлия Мелано, для рядовых граждан "ничего не поменялось", а прописанные в правительственном постановлении правила уже действуют последние два года.

Как сообщил Sputnik начальник отдела внешнего карантина Государственной службы карантинного контроля Руслан Смыр, получить фитосанитарный сертификат на ввоз и вывоз растений из Абхазии в Россию можно на пункте фитосанитарного досмотра на КПП "Псоу". Справка обойдется в 150 рублей.

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