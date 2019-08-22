Истребители пятого поколения: Су-57 vs F-35

Лидеры России и США часто называют истребители своих ВВС лучшими в мире, однако аналитикам сложно однозначно сказать, какой из самолетов лучше, поскольку они выполняют разные задачи.

F-35 конструировался в рамках концепции "обобщения информации" и работает в амплуа диспетчера для союзных истребителей, поскольку его сенсоры и процессоры создают интегрированную и динамичную картину боя в реальном времени.

У Су-57 нет таких характеристик, но он действует в другой манере, поскольку доктрина российских ВКС подразумевает получение превосходства в небе и активное подавление ВВС противника, и с этой задачей истребитель справляется прекрасно. F-35 в свою очередь рассчитан на действия в глубине фронта.

Как соотносятся характеристики F-35 и российского истребителя пятого поколения Су-57, смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан.

Читайте также: