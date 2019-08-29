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Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии

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Выборы президента Абхазии — 2019 (161)
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Итоги первого тура выборов президента Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

ЦИК Абхазии 27 августа объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила окончательные итоги первого тура выборов президента, который состоялся 25 августа. 

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов (за него проголосовали 20 тысяч 551 человек) и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей (18 тысяч 995 человек).

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии: все еще впереди

Олег Аршба набрал 22,56%, за него проголосовали 18 тысяч 668 человек. На четвертом месте Астамур Тарба - 6,89% (5 тысяч 703 голоса), на пятом Леонид Дзапшба – 5,97% (4 тысячи 938 голосов). За Шамиля Адзынба проголосовали 4,32% избирателей (3 тысячи 579 человек), Алмасу Джопуа отдали свои голоса 2,12% избирателей (1 тысяча 755 человек), Артуру Анквабу 1,7% (1 тысяча 403 человека), Астамура Какалия хотели видеть президентом 1,02% проголосовавших (841 человек).

Против всех кандидатов проголосовал 1,9% избирателей (1 тысяча 666 человек).

По данным ЦИК, явка составила 65,18%, в голосовании приняли участие 82 тысячи 752 человека.

Второй тур выборов состоится 8 сентября.  

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (161)
Теги:
Алхас Квициния, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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