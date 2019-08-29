Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила окончательные итоги первого тура выборов президента, который состоялся 25 августа.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов (за него проголосовали 20 тысяч 551 человек) и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей (18 тысяч 995 человек).

Олег Аршба набрал 22,56%, за него проголосовали 18 тысяч 668 человек. На четвертом месте Астамур Тарба - 6,89% (5 тысяч 703 голоса), на пятом Леонид Дзапшба – 5,97% (4 тысячи 938 голосов). За Шамиля Адзынба проголосовали 4,32% избирателей (3 тысячи 579 человек), Алмасу Джопуа отдали свои голоса 2,12% избирателей (1 тысяча 755 человек), Артуру Анквабу 1,7% (1 тысяча 403 человека), Астамура Какалия хотели видеть президентом 1,02% проголосовавших (841 человек).

Против всех кандидатов проголосовал 1,9% избирателей (1 тысяча 666 человек).

По данным ЦИК, явка составила 65,18%, в голосовании приняли участие 82 тысячи 752 человека.

Второй тур выборов состоится 8 сентября.

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