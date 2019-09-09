Президентские выборы в Абхазии: предварительные итоги

По обновленным данным, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии. По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов.
Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Против всех проголосовали 3154 человека. Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит в течение трех дней.
Лидер оппозиционной партии "Амцахара" не признал результаты выборов и намерен оспаривать их в суде. Председатель ЦИК Тамаз Гогия считает, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.
Тамаз Гогия отметил, что второй тур выборов прошел без нарушений, явка, по предварительным данным, составила 65,98 % (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%).
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