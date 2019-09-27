Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры немного подорожали. Вместо прежних 50 рублей за килограмм, теперь они стоят 66 рубля.
Килограмм говядины обойдется в 380 рублей, а килограмм свинины – в 350 рублей.
Цены на молочные продукты немного изменились. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – каштан
Плоды каштана содержат крахмал, белки, минеральные вещества, клетчатку, витамины А, С и группы В. Каштан можно употреблять сырым, вареным или жареным. Из каштана делают салаты, запекают плоды в духовом шкафу, добавляют в блюда как приправу.
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