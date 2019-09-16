Отношения с перчинкой: Абхазия покоряет Италию аджикой

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазская аджика поможет продвигать Абхазию в Италии, заявил на радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД республики Кан Тания.
"На наш взгляд, мощный инструмент общественной дипломатии – это наша кухня, продукция – аджика, асыдзбал. Они в определенных ситуациях могут открыть нам двери, которые с помощью каких-то политических мероприятий или лозунгов не откроются", - отметил он.
Диппредставительство Абхазии в Италии, администрация Сухума и Ассоциация перца Италии подписали трехсторонний протокол о намерениях на "Международном фестивале перца".
"Это протокол, который, по сути, координирует действия по продвижению абхазской аджики в итальянском регионе Калабрия, в частности, в городе Диаманте. То есть мэрия этого города проявила добрую волу для того, чтобы продвигать нашу продукцию в местных магазинах и ресторанах", - отметил Тания.
Он добавил, что на следующий день после подписания этого протокола один из ресторанов Диаманте проявил заинтересованность в приобретении абхазской аджики, что говорит о скорой практический реализации соглашения.
Тания также сказал, что на следующем "Фестивале перца" в Италии Абхазия будет представлена масштабнее. Абхазская делегация постарается добиться сертификации абхазской продукции. В этот список могут войти не только аджика, но и асыдзбал, вина и воды, аджинджухуа.
"Международный фестиваль перца" прошел в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября. Организовали участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в Италии Дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Продукцию для выставки представили соотечественники из Великобритании, семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт.
Читайте также:
-
Шония об абхазской аджике на фестивале в Италии: грузины и в этом увидели проблему
-
Традиционный способ приготовления абхазской аджики
-
Сделать аджику в Праге: история влюбленного в Абхазию чеха