Отношения с перчинкой: Абхазия покоряет Италию аджикой

Трехсторонний протокол о намерениях между диппредставительством Абхазии в Италии, администрацией Сухума и мэрией города Диаманте был подписан на "Международном фестивале перца", который проходил с 11 по 15 сентября в Диаманте.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазская аджика поможет продвигать Абхазию в Италии, заявил на радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД республики Кан Тания.

"На наш взгляд, мощный инструмент общественной дипломатии – это наша кухня, продукция – аджика, асыдзбал. Они в определенных ситуациях могут открыть нам двери, которые с помощью каких-то политических мероприятий или лозунгов не откроются", - отметил он.

Диппредставительство Абхазии в Италии, администрация Сухума и Ассоциация перца Италии подписали трехсторонний протокол о намерениях на "Международном фестивале перца".

"Это протокол, который, по сути, координирует действия по продвижению абхазской аджики в итальянском регионе Калабрия, в частности, в городе Диаманте. То есть мэрия этого города проявила добрую волу для того, чтобы продвигать нашу продукцию в местных магазинах и ресторанах", - отметил Тания.

Он добавил, что на следующий день после подписания этого протокола один из ресторанов Диаманте проявил заинтересованность в приобретении абхазской аджики, что говорит о скорой практический реализации соглашения.

Тания также сказал, что на следующем "Фестивале перца" в Италии Абхазия будет представлена масштабнее. Абхазская делегация постарается добиться сертификации абхазской продукции. В этот список могут войти не только аджика, но и асыдзбал, вина и воды, аджинджухуа.

"Международный фестиваль перца" прошел в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября. Организовали участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в Италии Дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Продукцию для выставки представили соотечественники из Великобритании, семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт.

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