Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры

По информации Всемирной организации здравоохранения, количество людей страдающих депрессией с каждым годом только увеличивается.

Не смотря на то, что осенняя погода в Абхазии далека от серых тонов, но и легкое изменение погодных условий для кого-то может стать причиной затяжной хандры.

Осенняя депрессия — это не только упадок сил и плохое настроение, вызванные плохой погодой и серыми красками за окном. Знакомое многим неприятное состояние имеет, кроме прочего, и научное объяснение. Уменьшение солнечной активности ведет к повышенному образованию в организме человека гормона меланина, который и влечет за собой появление депрессивных настроений.

Естественно, у депрессии может быть множество причин: острая реакция на стресс или нехватка гормона серотонина — разбираться в причинах всегда должен доктор.

Узнайте, как избавиться от осенней хандры, в инфографике РИА Новости.

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