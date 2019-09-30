Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры

Не смотря на то, что осенняя погода в Абхазии далека от серых тонов, но и легкое изменение погодных условий для кого-то может стать причиной затяжной хандры.
Осенняя депрессия — это не только упадок сил и плохое настроение, вызванные плохой погодой и серыми красками за окном. Знакомое многим неприятное состояние имеет, кроме прочего, и научное объяснение. Уменьшение солнечной активности ведет к повышенному образованию в организме человека гормона меланина, который и влечет за собой появление депрессивных настроений.
Естественно, у депрессии может быть множество причин: острая реакция на стресс или нехватка гормона серотонина — разбираться в причинах всегда должен доктор.
Узнайте, как избавиться от осенней хандры, в инфографике РИА Новости.
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