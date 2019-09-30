18:30 30 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.64
  • EUR70.72
Поиск
Инфографика

Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры

Получить короткую ссылку
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik

По информации Всемирной организации здравоохранения, количество людей страдающих депрессией с каждым годом только увеличивается.

Не смотря на то, что осенняя погода в Абхазии далека от серых тонов, но и легкое изменение погодных условий для кого-то может стать причиной затяжной хандры.

Депрессия
CC0
Лакмусовая бумажка депрессии: как распознать и победить осеннюю хандру

Осенняя депрессия — это не только упадок сил и плохое настроение, вызванные плохой погодой и серыми красками за окном. Знакомое многим неприятное состояние имеет, кроме прочего, и научное объяснение. Уменьшение солнечной активности ведет к повышенному образованию в организме человека гормона меланина, который и влечет за собой появление депрессивных настроений.

Естественно, у депрессии может быть множество причин: острая реакция на стресс или нехватка гормона серотонина — разбираться в причинах всегда должен доктор.

Узнайте, как избавиться от осенней хандры, в инфографике РИА Новости.

Читайте также:

Теги:
депрессия


Еще инфографика

  • Обзор цен 27 сентября
    Последнее обновление: 14:18 27.09.2019
    14:18 27.09.2019

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    272
  • Сколько стоит снять жилье в Абхазии
    Последнее обновление: 11:35 25.09.2019
    11:35 25.09.2019

    Под ключ: сколько стоит съемное жилье в Абхазии

    О том, где и сколько стоит съемное жилье в Абхазии, где расположены самые дорогие дома и квартиры, а где лучше выбирать жилье тем, кто хочет сэкономить - в инфографике Информационного агентства Sputnik Абхазия.

    494
  • Последнее обновление: 11:40 22.09.2019
    11:40 22.09.2019

    Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone

    С каждым годом ценовая политика Apple вызывает все больше недоумения и порождает массу мемов. После презентации нового iPhone 11 Pro мы решили выяснить, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новинку.

    1863
  • Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
    Последнее обновление: 11:41 19.09.2019
    11:41 19.09.2019

    Мифы и факты о родинках

    Как правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в инфографике Sputnik.

    396

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Гения не стало: мэтр кинематографа Марк Захаров на фото
Сопрано в подземке: бездомная женщина спела арию в метро Лос-Анджелеса
Сезонная депрессия: как избавиться от осенней хандры
Соцсети
Sputnikabkhazia