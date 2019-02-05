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Ученые обнаружили бактерии, влияющие на качество жизни и депрессию

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Кишечные бактерии могут воздействовать на поведение и некоторые тонкие психологические факторы благодаря своей способности влиять на головной мозг при помощи гормонов-нейромедиаторов.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Ученые из Бельгии и Нидерландов выяснили, что показатели качества жизни связаны с количеством бактерий в микробиоме человеческого кишечника, пишет портал N+1.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Медики обследовали 1054 жителей Бельгии и проверили полученные результаты на 1063 нидерландцах.

В качестве показателей качества жизни они использовали десять параметров, в том числе физические и эмоциональные проблемы, эмоциональную и физическую боль, проблемы социализации.

Оказалось, что количество бактерий Faecalibacterium (отвечающих за подавление воспалительных процессов в организме) и Coprococcus в микробиоме кишечника человека связано с большинством показателей качества жизни. Авторы обнаружили, что у людей, страдавших депрессией и принимавших антидепрессанты, состав кишечной микробиоты тоже меняется. По сравнению со здоровыми людьми у них уменьшалось количество бактерий Coprococcus и Dialister.

Ученые ранее доказали связь между составов микрофлоры кишечника и депрессивными расстройствами, а также болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

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