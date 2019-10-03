Порядок в холодильнике: как сэкономить на продуктах

Лучшие советы о том, как устоять от лишних трат денег в магазинах и перестать выбрасывать продукты, каких простых правил для этого надо придерживаться и от каких привычек стоит отказаться.

20 советов о том, как сэкономить на продуктах питания и перестать выбрасывать испорченную еду, подготовило агентство Sputnik Литва.

Почти все эти советы подходят не только тем, кто покупает еду в магазине, но и на рынке.

Очень часто люди не замечают, казалось бы очевидных правил, которые позволяют существенно помочь семейному бюджету. Например, правильное хранение и своевременная заморозка продуктов, уборка в холодильнике и округление ценников в верную сторону. Маркетологи идут на уловки, чтобы заставить вас покупать еду дороже, чем она стоит, а остатки еды тоже можно правильно использовать.

Помните: не стоит экономить на питании, необходимо экономить на покупке продуктов.

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