Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры немного подорожали. Вместо прежних 66 рублей за килограмм, теперь они стоят 70 рубля.

Килограмм говядины и свинины обойдется в 350 рублей.

Цены на молочные продукты остались неизменными. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – киви

Плоды его богаты витамины А, С, Е, РР, калием, кальцием, железом, магнием, фосфором и множеством других полезных веществ. Один киви может обеспечить человека суточной нормой витамина С, его в этом фрукте больше чем в апельсинах и других цитрусовых.

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