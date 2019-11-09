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Вымирающие и уникальные: все о Кавказском горном туре

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Кавказский горный тур
© Sputnik Леон Гуния
Sputnik Абхазия

О том, где обитают краснокнижные Кавказские горные туры, сколько их осталось и кто угрожает их существованию, читайте в инфографике Sputnik Абхазия.

Существует два вида Кавказских горных туров - западнокавказские и восточнокавказские. Их также называют дагестанскими и кубанскими горными турами. Обитают они в наши дни исключительно на территории Кавказского хребта.

Отличить их можно по форме рогов. У дагестанского тура они похожи на бараньи, а у кубанского тура рога саблеобразной формы. Оба вида относятся к роду полорогих горных козлов.

По разным данным специалистов, Кавказских горных туров осталось от десяти тысяч до 16 тысяч особей, и они занесены Международным союзом охраны природы в Красную книгу, как вымирающие животные.

Рога этих козлов считаются редким охотничьим трофеем и из них делают, в основном, винные рога. Помимо охотников, главными угрозами для этих горных козлов признаны хищники, природные катаклизмы и скрещение между собой двух видов этих животных, от чего потомство их рождается с генетическими отклонениями.

Кавказские горные туры встречаются также на территории Абхазии. По распоряжению Госкомитета республики по экологии и охране природы, в республике запрещена охота на все виды зверей и птиц, занесенных в Красную книгу, в том числе, запрещается убивать благородного оленя, рысь, кавказскую лесную кошку, лебедей и даже летучих мышей. Своей Красной книги в Абхазии нет, но работа над ее созданием ведется.

Средний вес взрослого самца кавказского горного тура составляет до ста килограммов, а самки – не более 65 килограммов. Самец также превосходит самку в росте и длине тела – до 110 сантиметров в высоту против 90 сантиметров роста самки. В длину взрослый самец около 160 сантиметров, самка – до 140 сантиметров.

Кавказского горного тура можно легко отличить от домашнего козла. У этих диких животных тело мощного строения и они более крупные, окрас рыжеватого цвета, а летом шерсть становится светлее, зимой – принимает бурый оттенок.  

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