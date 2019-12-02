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"Князь Владимир": история и характеристики лайнера

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https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20191202/1028923431/Knyaz-Vladimir-istoriya-i-kharakteristiki-laynera.html

Сухумский порт войдет в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" весной 2020 года. Подробнее о характеристиках, истории судна читайте в инфографике Sputnik Абхазия.

Первое название ныне российского лайнера "Князя Владимира" - "Eagle". Он был построен в 1971 году во Франции как автомобильный паром и обслуживал маршрут Саутгемптон - Лиссабон – Танжер.

Круизным лайнером он стал в 1981 году и получил название "Azur". Палубы для автомобилей переделали под каюты, а на корме появился первый из четырех бассейнов. За десятилетия судно несколько раз перепродавали и перекрашивали. Его владельцами были греческая, итальянская, израильская компании.

В 2017 году лайнер приобрела российская компания "Росморпорт" и назвала его "Князем Владимиром". Цена сделки вместе с реновацией составила около 12 миллионов долларов.

Первый круиз "Князя Владимира" состоялся 11 июня 2017 года. Маршрут кольцевой – Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

В 2020 году в маршрут судна включат порт Сухума. Лайнер будет заходить в воды Абхазии с мая по сентябрь.

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Теги:
Абхазия, теплоходы


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