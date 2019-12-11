Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии

Какие дрова чаще всего заготавливают в Абхазии, в какое время лучше всего рубить деревья и сколько стоит обеспечить тепло в доме, смотрите в инфографике Sputnik.

В Абхазии наступили первые холода, самое время задуматься о тепле в доме. Несмотря на то, что некоторые готовятся к зиме заранее, значительная часть населения традиционно задумывается заготовить или купить дрова в последний момент, когда уже стало невыносимо холодно.

Чаще всего в Абхазии заготавливают четыре вида деревьев – бук, граб, ольха, акация. Из них предпочтительнее бук и граб, так как они оставляют много углей, поэтому тепло в доме сохраняется надолго.

Для тех, кто самостоятельно не заготавливает дрова на зиму, важно знать, за какую сумму они могут приобрести их. Цена зависит от вида дерева, например, за пять кубометров граба нужно будет заплатить 11 500 рублей, бук обойдется в 15 000 рублей, ольха – 6 500, а акация – 7 000 рублей.

По приблизительным подсчетам, для обогрева и других хозяйственных нужд на зиму необходимо до 20 кубометров дров.

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