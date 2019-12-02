Дожди в декабре и снег в феврале: какой будет зима в Абхазии

В декабре на территории Абхазии ожидаются дожди, в январе будут сильные холода, а в феврале – небольшой снег, сообщают метеорологи республики.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Зима в 2020 будет холоднее, чем в 2019 году, рассказала на радио Sputnik Абхазия начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба.

"По тем исследованиям, которые мы проводим, уже можно сделать вывод, что в 2020 году зима будет более холодной", – рассказала Ахсалба.

Декабрь будет дождливым. По словам гидрометеоролога, это компенсация природы за ноябрьскую засуху. В январе ожидаются сильные холода. Но самым холодным будет февраль. Именно в последнем месяце зимы стоит ожидать снега.

"Уже с января начнутся холода. Холодный воздух будет идти с моря. Как известно, в феврале температура воды в море опускается. Поэтому этот месяц будет самым холодным. Также в феврале ожидается небольшой снег", – объяснила Асида Ахсалба.

В Абхазии, по ее словам, каждые пять лет наступает засуха, затем пять лет кряду регулярно идут дожди.

"Да, Абхазия – горная страна. В горах каждый год выпадает снег. Но, как известно, в прошлом году зима была теплая, в горах было мало снега. То есть было мало осадков. Из-за этого в прошлом году проблемы были и у наших энергетиков. Вода на ИнгурГЭСе достигла критической отметки", – сказала Ахсалба.

В этом же году, как добавила Асида Ахсалба, таких проблем не будет, благодаря большому количеству осадков.

Осень в Абхазии выдалась по-настоящему бархатной. Почти до 23 ноября наблюдались отклонения от температурной нормы этого месяца, но рекорд 2016 года побит не был.

Читайте также: