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Обзор цен на рынке Сухума

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200207/1029406683/Obzor-tsen-na-rynke-Sukhuma.html

Динамика цен на центральном рынке Сухума в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.

Спустя три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. К примеру, на прилавках появились огурцы, выращенные в Абхазии. В среднем их можно купить за 240 рублей за килограмм. Есть и привозные, которые обойдутся в 140-160 рублей за килограмм. В среднем за килограмм огурцов нужно выложить 190 рублей. Тремя неделями ранее огурцы стоили 130 рублей.

Есть и более приятные новости, первый сыр стал дешевле, сейчас он стоит в среднем 267 рублей, вместо 300 рублей. Но подскочила цена на сулугун, его можно купить по цене 457 рублей вместо 400 рублей. 

Готовим абхазские блюда на Новый год
© Sputnik Леон Гуния
Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

Традиционно цена на говядину и свинину стабильная, если раньше средняя цена была 350 рублей, то теперь 340.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к трем-четырем часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня: молоко

Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все системы и органы человека. По данным научных исследований, ежедневное употребление молока снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20%. Молоко содержит от 30 до 80 килокалорий на 100 граммов продукта.

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Теги:
рынок, Сухум


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