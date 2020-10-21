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Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии

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Sputnik Абхазия
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21 сентября 2020 года Кабмин принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Согласно постановлению правительства республики, министерству экономики было поручено разработать и представить проект постановления "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче криптовалют", и утвердить Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Как сообщили Sputnik в министерстве экономики, необходимые документы подготовлены и уже представлены в профильные ведомства Кабинета министров на согласование.

Решение Кабмина также предполагает регистрацию лиц, занимающихся добычей криптовалют. Они должны быть зарегистрированы  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики и государственных внебюджетных фондах.

Правительство Абхазии в конце 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС.

Решение  Кабмина о запрете майнинга было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

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