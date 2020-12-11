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Обзор цен на рынке Сухума

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20201211/1031445539/Obzor-tsen-na-rynke-Sukhuma.html

Динамика цен на центральном рынке Сухума в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.

Помидоры на сухумском рынке по сравнению с ценами, которые были две недели назад, подорожали на 48 рублей, теперь килограмм помидоров стоит 123 рубля, а килограмм огурцов – 156 рублей, вместо 85 рублей. Морковь стоит также 35 рублей, а вот за килограмм картофеля теперь просят 40 рублей, а не 31 рубль. Значительно повысились в цене баклажаны – 183 рубля за килограмм, вместо 63 рублей, а болгарский перец теперь стоит 100 рублей.

За килограмм первого сыра просят 396 рублей, а килограмм домашнего сулугуна стоит 633 рубля.

Килограмм мандаринов обойдется в 46 рублей, киви - примерно в 50 рублей, а хурмы - в 51 рубль.

Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – тыква

Плод тыквы содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержатся такие витамины, как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т.

Не рекомендуется употребление плодов людям при тяжелой форме сахарного диабета, а также сок сырой тыквы противопоказано пить при гастрите. Энергетическая ценность свежих плодов – 26 калорий на 100 граммов.

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