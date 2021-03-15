Календарь Великого поста: что можно и нельзя есть до Пасхи

Пост – это своеобразное испытание веры и силы воли человека. Смотрите постный календарь на 2021 год в инфографике Sputnik.

У православных начался Великий пост – самый продолжительный в году. Он продлится с 15 марта до 2 мая, на эту дату в 2021 году выпадает Пасха.

В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Воскресение Христово, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.

Соблюдение Великого поста является добровольным актом и носит глубоко индивидуальный характер.

На протяжении семи недель, православный, соблюдающий пост, должен отказаться от мясных и молочных продуктов, а также ограничить приемы пищи в день.

Каждый человек должен сам определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, и постепенно уменьшать количество, сводя к минимуму, необходимому для жизни, поясняют священнослужители.

Но пост – в первую очередь воздержание от обильной пищи, а не истощение тела, поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами.

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