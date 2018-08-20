Сергей Шамба: мы можем решать все свои вопросы в союзе с Россией

Бадрак Авидзба, Sputnik.

– Абхазия будет праздновать 10-летие признания со стороны России и 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Как человек много лет проработавший на разных руководящих должностях, в том числе вы были главой МИДа, премьер-министром, как вы оцениваете развитие Абхазии за все время независимости, какие успехи и недостатки вы находите в строительстве государства, чем они обусловлены? © Sputnik . Михаил Мокрушин Десять лет независимости: эксперты дали оценку экономикам Абхазии и Южной Осетии

– Абхазия прошла по историческим меркам небольшой путь, но за это время созданы основы государственности, абхазское общество сложилось как активно участвующее в политической, социальной жизни. Конечно, идет процесс развития. Этот процесс идет не так активно и быстро, как нам виделось это поначалу, но движение идет. Самое главное, что абхазское общество настроено на то, что вопреки международному давлению, вопреки всему миру, идти по выбранному пути – строительства независимого демократического государства. Традиции государственности у нас имеют глубокие корни, но они утеряли свою реальную силу еще в советское время. В Советском Союзе Абхазия хоть и добилась многих позитивных моментов в своем развитии, но все-таки как независимое государство Абхазия себя не ощущала. Сейчас есть все возможности для того, чтобы реализовать эту вековую мечту нашего народа, и это воплощается в жизнь. Это благодаря тому, что у нас такой союзник, как Российская Федерация, это открывает для нас многие возможности, потому что самое главное для государства — это то, чтобы люди лучше жили, чувствовали себя в безопасности и имели право реализовать свои возможности. Для этого необходима экономическая поддержка инициативных людей и безопасность, внешняя и внутренняя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шамба: Грузия пугала абхазов нападением на Южную Осетию еще в июне 2008 года

В союзе с Российской Федерацией мы смогли добиться того, что у нас отпала опасность внешней угрозы, вы помните, что после войны это была главная проблема для общества, приходилось все ресурсы направлять на защиту границы Абхазии. Сегодня эти вопросы отпадают, поэтому на первый план выходят вопросы социально-экономического характера, а это в свою очередь дает толчок для развития политической системы в стране. Мы сейчас стоим на пороге таких событий, когда необходимо провести серьезные реформы в плане политической системы, и такие переговоры между главными политическими силами в стране уже начались. Я много раз говорил, что нам надо переходить к выборам по партийным спискам, для того чтобы сделать значение политических партий более необходимым в обществе. За этим следует ряд других вопросов, это может дать толчок созданию независимого парламента, что в свою очередь обеспечит контроль за исполнительной властью.

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– Как вы оцениваете социально-экономическую жизнь в стране, насколько активно она развивается? © Sputnik . Максим Гвинджия: Клинтон обзывалась и кричала на тех, кто мог нас признать

– Мне, как и подавляющему большинству наших граждан, не нравится, как идет процесс развития социально-экономической ситуации. Я уверен, что можно было сделать больше, эффективней и получить больших результатов. Достичь больших успехов в социально-экономическом плане можно было бы при проведении преобразований, о которых я говорил выше, это преобразование политической системы. Во время президентских выборов были надежды на то, что такие изменения будут предложены, что дало бы возможность развивать эту систему. Мы видим, что в последнее время обсуждается проект экономического развития, но они уже были предложены авторами полгода назад, и мы видим, что еще ничего не сделано, кроме того, что продолжаются пустые разговоры вокруг этого. Я уверен, что такие разговоры еще долго будут продолжаться, и ничего из этого сделано не будет, потому что я помню, что после войны были такие проекты и, кстати, ничего из них не реализовано. Поэтому в обществе постоянно возникает недовольство тем, что происходит в стране. Все это опасно для нашего молодого, еще не ставшего на ноги государства.

– Как вы считаете, в сложившейся международной политической ситуации стоит ли ожидать новых признаний республики в ближайшей перспективе. С чем вы можете связать то обстоятельство, что еще ни одна страна СНГ, помимо России, не признала независимость республики, какие препятствия есть на этом пути? © AFP 2018 / STR Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства

– Я ранее говорил, что вокруг Абхазии существует такая ситуация, когда многие страны опасаются реакции Запада, Соединенных Штатов Америки и избегают принятия решений о признании Абхазии. Когда я был министром иностранных дел и премьер-министром, говорил о том, что мне довелось подписать соглашение о взаимном признании со всеми странами, с которыми Абхазия подписала договоры. Сейчас наступил новый этап, и меня очень радует, что республика была признана Сирией, несмотря на кажущуюся неблагоприятную ситуацию, война в Сирии и мнение о том, что это было сделано под давлением России и прочее. Для Абхазии Сирия всегда имела очень важное значение, в абхазской культуре эта страна ассоциировалась с какой-то райской землей. В Сирии большая абхазская диаспора, там были и есть очень авторитетные представители нашей диаспоры. Мы в свое время немало внимания уделяли Сирии, и я ездил вместе с делегацией в эту страну, ездили наши дипломаты, и последние поездки МИДа, Торгово-промышленной палаты способствовали признанию Абхазии Сирией.

– Какую практическую пользу может извлечь Абхазия от признания со стороны Сирийской Арабской Республики? © AFP 2018 / VIKTOR DRACHEV Возвращение Кодора: как восстановили целостность Абхазии

– Ну, во-первых, есть историческая основа нашей радости по поводу признания Абхазии Сирией. А так, я хочу сказать, что для Абхазии в практическом плане вполне достаточно признания со стороны России, потому что нам нужны безопасность и экономическое развитие, эти вопросы мы можем решить с Россией. Россия – это огромный рынок, для Абхазии это целый мир, если мы будем производить любую продукцию хорошего качества, в любом количестве, то у нас есть рынок сбыта. У нас есть стратегический союз с Россией, которая обеспечивает нашу безопасность, мы можем все свои вопросы решать в союзе с Россией – большим государством, членом Совета Безопасности ООН. Мы неоднократно видели, когда в прямых эфирах представители России в Организации объединенных наций защищали позиции Абхазии и Южной Осетии. Мы уверены, что это будет продолжаться дальше, у нас есть соответствующие договоры. Что касается признания Абхазии другими странами, то, конечно, это вопрос нашего политического престижа, это сделает Абхазию равноправным членом мирового сообщества. Поэтому я всегда говорил и сейчас повторю, что наше участие в Женевских переговорах – это возможность общаться с великими державами. В свое время абхазская дипломатия формировалась в условиях постоянного контакта с такими дипломатическими школами, как российская, американская, французская, британская и так далее. Я знаю, что сегодня абхазские дипломаты вполне подготовлены для того, чтобы продвигать вопрос признания независимости нашего государства.

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– Что бы вы хотели пожелать жителям Абхазии в преддверии 10-летия признания республики Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов?

– Хочу поздравить наших граждан с тем, что Абхазия уже в течение 25 лет существует как независимое государство, что у нас приближаются такие события, как 10-летие признания Российской Федерацией и 25-летие Победы в кровопролитной, жестокой Отечественной войне. Хочу пожелать всем благополучия и развития Абхазии.