Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью Sputnik рассказал, какими были для страны 25 лет со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10 лет со дня Международного признания Абхазии Российской Федерацией, к чему пришла за эти годы республика и куда идет.

– Как вы оцениваете период, который прошла республика за 25 лет после победы, и какие новые возможности открылись для государства за 10 лет с момента признания независимости Абхазии Россией? © Sputnik / Томас Тхайцук Шамба: отсчет независимости Абхазии начался в 1990 году

– Эти 25 лет – сложный период. В послевоенное время не единожды происходили события, несшие угрозу суверенитету государства, безопасности наших граждан, физическому выживанию людей. Грузия не оставляла попыток военного реванша. В приграничном Галском районе не прекращалась инспирированная Тбилиси диверсионно-террористическая деятельность, долгое время не удавалось положить конец происходившим там убийствам и похищениям людей.

Но, несмотря на все трудности, мы выстояли. Наш народ перенес все испытания для того, чтобы свободно строить современное, экономически развитое, открытое для внешнего мира государство.

Признание Россией Абхазии 26 августа 2008 года стало важнейшей, исторической вехой в развитии нашего государства. За десять лет выстроены тесные межгосударственные отношения с Российской Федерацией. Россия создала условия для мирного существования и развития Абхазии, обеспечив безопасность границы по реке Ингур. Российская военная база и наши вооруженные силы служат надежным заслоном от новых военных авантюр Грузии. Развивается взаимодействие оборонных ведомств двух стран, создан единый контур обороны и безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации.

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Абхазия – международно признанное государство. Вслед за Россией нас признали еще ряд государств-членов ООН. Недавно были установлены официальные межгосударственные отношения с Сирией. Уверен, этот процесс продолжится.

Сегодня, при всех объективных сложностях и проблемах, Абхазия развивается, создаются условия для спокойной, нормальной, цивилизованной жизни.

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– Какие основные проблемы удалось преодолеть и с какими новыми вызовами столкнулась Абхазия? © Sputnik / Томас Тхайцук Григорьев о российско-абхазских отношениях: надо больше сближаться

– Самое главное – обеспечена безопасность нашей страны. Да, с Грузией пока не подписан договор о неприменении силы, но отношения союзничества и стратегического партнерства с Россией создают самые благоприятные возможности для развития и мирной жизни.

Есть проблемы, связанные с восприятием международным сообществом новых политико-правовых реалий в Закавказье. Грузия при поддержке стран Запада продолжает политику международной изоляции Абхазии. Граждане Абхазии лишены права на свободное передвижение, им отказывают в получении виз, по-прежнему создаются препятствия к участию в культурных, спортивных, образовательных проектах в разных странах. Одновременно с этим Грузия пытается "мирно вовлечь" наших граждан в экономические и иные проекты, цель которых – размывание суверенитета Абхазии, которую в Тбилиси называют не иначе как "оккупированная территория Грузии".

Эти и другие угрозы безопасности и суверенитета можно преодолеть, в том числе путем консолидации нашего общества на основе созидательной повестки дня.

– Какие задачи ставит перед собой республика на новом историческом этапе и какова роль России в их решении?

© Sputnik / Томас Тхайцук Сергей Шамба: мы можем решать все свои вопросы в союзе с Россией

– Необходимо, в первую очередь, обеспечить более благоприятные условия для экономического развития, расширения потока инвестиций путем создания институциональной среды, в которой действует закон и минимизированы риски, связанные с преступностью. Абхазия должна восприниматься как спокойная, безопасная, развивающаяся страна, интересная и перспективная для внешнего и внутреннего инвестора.

Роль России здесь значительна. Параметры нашего сотрудничества, зафиксированные в Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве, позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день.

– Отношения Абхазии и России строятся на принципах партнерства и союзничества. Какие стороны взаимоотношений реализованы в полном объеме и какие еще требуют развития или поиска новых подходов?

– Созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться – это вопросы обороны и безопасности, финансирования социальной сферы и содействие экономическому развитию, поддержка сфер здравоохранения, образования, культуры. Сейчас идет активная работа по оформлению российских полисов ОМС для жителей Абхазии, что позволит снять много проблем по обеспечению людей качественной медицинской помощью.

Новых подходов требуют задачи задействования внутренних ресурсов экономики. Абхазия не может все время рассчитывать на финансовую поддержку России. Мы должны сделать все возможное, чтобы, развивая аграрный и туристический секторы экономики, сферу энергетики, другие приоритетные направления, выйти на приемлемый уровень самофинансирования.

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– Поделитесь прогнозами внутреннего развития страны и ее внешнеполитического продвижения.

– Внутреннее развитие и внешнеполитические успехи взаимозависимы. Главные прогнозы связаны, прежде всего, с перспективами развития экономики и увеличения доходной части бюджета. Необходимо обеспечить двукратный рост собственной доходной части бюджета в течение ближайших лет. Нужно наращивать активность на внешнеполитической арене, связанную с достижением международного признания, а также всемерно углублять взаимодействие и наполнять содержанием союзнические абхазо-российские отношения. Только так – развивая экономику и повышая уровень жизни людей, укрепляя государственные институты – мы можем добиться серьезных успехов и на международной арене.