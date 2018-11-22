Кварандзия о дефиците бюджета Абхазии: ничего не отражает

О том, что такое дефицит бюджета, плохо это или хорошо, к чему он может привести и как его избежать, рассказала радио Sputnik Абхазия экс-министр финансов республики Амра Кварандзия.

Sputnik

- Что такое дефицит бюджета, который официально вносится в параметры бюджета страны? Это показатель недостаточной работы или это нормальное явление, и каковы причины дефицита?

- Нужно понимать, что сам по себе государственный бюджет состоит из доходов и расходов. Если доходы соответствуют расходам, то бюджет сбалансированный, а если доходы и расходы не равны между собой, то возникает дефицит или профицит бюджета. Дефицит - это сумма, на которую расходы государства превышают доходы. А когда доход выше, чем расход, то возникает профицит.

© Фото : Maria Stiehler Хварцкия: бюджет Дорожного фонда не отвечает всем задачам

Профицитным бюджет бывает редко, чаще всего он бывает дефицитным. Если возникает дефицит, то есть государству не хватает доходов для финансирования своих расходов, необходимо найти источник финансирования дефицита. Это могут быть внешние и внутренние займы, кредиты банков. В наших условиях наиболее доступным источником является кредит Национального банка.

Таким образом, формирование дефицита неизбежно приводит к возникновению государственного долга. На момент формирования дефицита правительству, во-первых, должно быть известно, за счет каких источников финансируется дефицит и, во-вторых, за счет каких средств будет погашаться возникший долг. Помимо того, что его нужно вернуть, еще нужно будет оплачивать проценты, а это уже бремя для будущих бюджетов. Очень важно, чтобы планируемая сумма дефицита соответствовала будущим ожиданиям, и долг не стал тяжелым бременем для бюджетов.

Причина дефицита бюджета в нашей ситуации – это, прежде всего, нехватка доходов для финансирования обязательных расходов, которые несет государство, исходя из сложившейся у нас системы и действующего законодательства. В нашем случае погашения финансирования дефицита и погашения долга возможны за счет сокращения расходов или формирования новых доходов, в том числе и за счет улучшения налогового администрирования. Увеличение налогового бремени в текущих условиях – непопулярная мера.

- Если не указывать в бюджете дефицит, правдивая картина на самом деле получается?

- Прежде всего, нужно определить, являются ли параметры бюджета достоверными. Мы должны в первую очередь оценить, правильно ли сформированы доходы и расходы, а потом уже говорить о результате. Дефицит и профицит – это некий арифметический результат, разница между доходами и расходами.

© Fotolia / Peter Atkins Сомнительные расходы: почему инвалидам Абхазии нужно "расстаться"

В первую очередь нужно изучить доходы и расходы. Если они недостоверные, то в общем мы получаем ту действительность, которую имеем. Выходит, что мы не выполняем поставленные правительством задачи, не выполняем план социально-экономического развития и так далее.

- Могли бы вы оценить дефицит бюджета на следующий год? Намного ли он превышает предыдущий дефицит, и насколько эта картина реальна?

- Очень сложно сейчас это оценивать, потому что доступны только общие параметры бюджета, и делать объективные выводы очень сложно. Здесь необходимо изучать бюджет по показателям и только потом можно сказать точно. На моей памяти бюджеты были дефицитными, начиная с 2014 года. В те или иные годы дефицит был больше или меньше. Из того, что я помню, мы с 2014 года формируем действительные бюджеты.

- Какой в этом году дефицит бюджета по сравнению с другими?

- Дефицит бюджета 2019 года больше, чем дефицит бюджетов 2016, 2017 и 2018 годов, но меньше, чем в 2014 и 2015 годах. Самый минимальный уровень дефицита был установлен в 2016 году, устанавливая этот дефицит, мы исходили из того, что у нас существенно выросла доходная база, поэтому мы опасались под эту доходную базу увеличивать расходы. Мы заложили шесть миллионов рублей, и получился практически сбалансированный бюджет. А в последующие годы уже пошел прирост дефицита, и в 2019 году он будет больше, чем за последние три года, но меньше, чем в 2014 и 2015 годах.

© Sputnik Томас Тхайцук Квициния о бюджете МЧС Абхазии на 2019 год: ничего трагичного не вижу

- Если провести сравнительный анализ бюджета за 2018 и 2019 годы, за счет чего вырос дефицит и к чему это может привести?

- Повторюсь, не могу ответить на этот вопрос, пока мы не изучим бюджет по показателям доходов и расходов. Сегодня публичными являются данные по общим параметрам бюджета, но сравнивать общие показатели неправильно, потому что нужно понимать, за счет чего сформированы доходы и расходы, что из них увеличилось, а что уменьшилось, может, заложены новые доходы в соответствии с изменением налогового законодательства.

- А какие факторы влияют на профицит бюджета? И так ли это хорошо, чтобы бюджет был профицитным?

- Все зависит от политики, которую проводит государство. Сам по себе бюджет отражает направления социально-экономического развития страны, и в зависимости от того, какая программа у правительства, формируются те или иные расходы и доходы. Бюджет сам по себе несет разные функции, начиная от фискальной и заканчивая стабилизационной. Если наша экономика направлена на развитие, если мы хотим улучшать макроэкономические показатели, то этого мы сможем достигнуть в том числе через дефицит и профицит. Все зависит от того какие инструменты мы будем использовать, реализуя социально-экономическую программу. Нельзя говорить, что профицит или дефицит хорошо, нужно говорить о том, какие цели мы хотим достичь с таким бюджетом. Сегодняшнюю ситуацию с профицитом и дефицитом мы можем оценить только по результатам того, что мы увидим в будущих бюджетах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмин Абхазии утвердил проект бюджета на 2019 год

То есть, когда закладываем дефицит, мы рассчитываем на то, что будущие бюджеты будут более доходными и дадут возможность погасить долг, который мы имеем сегодня.

- Прогнозируемый дефицит на 2019 год составит 143 миллиона 696 тысяч рублей. Это много или мало?

- Когда формируется бюджет и доходы, мы исходим из того законодательства, которое у нас есть. В первую очередь в основу заложен индикативный план социально-экономического развития. План этот готовит Министерство экономики. Исходя из этого плана, считаются доходы государственного бюджета, дальше рассчитываются расходы. Есть расходы обязательные и публичные, которые государство в любом случае будет нести, исходя из той системы, которая сложилась. Мы их отменить никак не можем, мы не можем отложить социальные пособия, пенсии.

Если не хватает нам доходов для финансирования расходов, то у нас возникает тот самый дефицит, но, формируя сумму дефицита, мы должны обязательно понимать, что это не будет тяжелым бременем для погашения долга уже в будущих бюджетах. 143 миллиона рублей - это небольшая сумма для Абхазии, если мы планируем хотя бы пятипроцентное увеличение бюджета в будущем.

Что значит сделать дефицит меньше? Это значит, что мы либо расходы не все показали, либо не учли все доходы, которые должны иметь место. Нужно понять, почему возникла такая сумма дефицита, почему мы считаем ее нереальной. Это можно только оценить через адекватность доходов и расходов, больше никак.

Дефицит сам по себе ничего не отражает. Отражают параметры бюджета - доходы и расходы, а дефицит - это уже факт разницы между доходами и расходами. Предположим, что в 2021 году ожидаем падение доходов при сохранении имеющейся суммы расходов, то мы не можем закладывать дефицит, потому что не сможем обеспечивать долг, который мы возьмем для финансирования этого дефицита.

Кварандзия: начиная с 2014 года, в Абхазии все бюджеты были дефицитными

Например, у нас в кошельке десять рублей, а мы с вами хотим понести расходы на 12 рублей, и мы эти расходы несем. Два рубля, которых у нас нет в кошельке, мы возьмем в кредит, но кредит же тоже нужно обслуживать. Если вы понимаете, что в будущем вы не сможете погасить кредит, вы же не пойдете за ним. Значит, вы будете сокращать расходы под доходы.

Здесь нужно знать, какие ожидания у правительства. Если они показывают бюджет дефицитным, значит, они в будущем ожидают увеличение доходов или планируют сокращение расходов.

Самое главное задать вопрос правительству, каким образом будет погашен дефицит, и они должны сказать, например, что в 2020 году планируют мероприятия, которые приведут к увеличению доходов. Или, наоборот, они скажут, что перед ними поставлена задача по оптимизации расходов.